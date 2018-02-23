DERSHANEYİ BASAN FIRINCI 8 KİŞİYİ REHİN ALDI
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir dershaneye girerek 8 kişiyi rehin alan ve yapılan operasyonla gözaltına alınan şahsın fırıncı olduğu, bulundurma ruhsatlı silahla dershaneyi bastığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
8 KİŞİYİ REHİN ALDI
Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir özel dil okulunda akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. 50 yaşında, yaralamadan sabıkası olan ve fırıncı olduğu öğrenilen E.K. isimli bir kişi, dil okulundaki sınıfa girerek 8 kişiyi rehin aldı.
5-6 EL ATEŞ ETTİ
Sınıfta bulunan bir kısım öğrenci kaçarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine özel harekat polisi başta olmak üzere çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin geldiğini gören şüpheli havaya 5-6 el ateş etti.
KORİDORDA İNCELEME BAŞLATILDI
O esnada ekiplerce yapılan operasyon sonucu şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.K. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü binası içinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri dehşetin yaşandığı sınıfta ve koridorda inceleme yaptı.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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