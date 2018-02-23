İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inin Gerçek Sesi
Bebek Bezinde Peygamberin İsmi Olduğu İddiası Ülkeyi Karıştırdı
Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
Saçlarını Sarıya Boyatan Tutku, Havuç'a Kanca Atıyor
Survivor'da Hakan Hatipoğlu'nun Yerine Gelen İsim Belli Oldu!
Kendini Savunurken Kullandığı İfade, Romanları Ayağa Kaldırdı
Bakan Soylu'nun İmzasını Taşıyan Tablo, 500 Bin Liraya Satıldı
Yüksekova'da Patlama! Ekipler Alarma Geçti, Operasyon Başlatıldı
Galatasaray'da Rayn Donk Oyuna Devam Edemedi
Hırvat Yıldız 17 Ay Futboldan Men Edildi
Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
Sınır Hattında Dikkat Çeken Hareketlilik! Tanklar Bölgeye Ulaştı
Galatasaray Evinde Konuk Ettiği Bursaspor'a Fark Attı!
Akhisarspor Sahasında Konyaspor'a Göz Açtırmadı
Tsk, 'sivilleri Vuruyorlar' Yalanını Yayınladığı Video İle Çürüttü
Aykut Kocaman: Beşiktaş Galibiyeti Bize 10 Puan Kazandıracak
Uefa Avrupa Ligi Eşleşmeleri Belli Oldu! Milli Yıldıza Dev Eşleşme
Dershaneyi Basan Fırıncı 8 Kişiyi Rehin Aldı
Bafetimbi Gomis'ten Bomba Sözler: Fransa'ya Dönebilirim
Suriyeli Kız Katliama Böyle İsyan Etti: Ey Beşar Senin Çocuğun Yok Mu!

DERSHANEYİ BASAN FIRINCI 8 KİŞİYİ REHİN ALDI


Dershaneyi basan fırıncı 8 kişiyi rehin aldı
Tarih : 23 Şubat 2018, 21:10
Puan Ver : Dershaneyi Basan Fırıncı 8 Kişiyi Rehin Aldı(7/10)3

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir dershaneye girerek 8 kişiyi rehin alan ve yapılan operasyonla gözaltına alınan şahsın fırıncı olduğu, bulundurma ruhsatlı silahla dershaneyi bastığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

8 KİŞİYİ REHİN ALDI

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir özel dil okulunda akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. 50 yaşında, yaralamadan sabıkası olan ve fırıncı olduğu öğrenilen E.K. isimli bir kişi, dil okulundaki sınıfa girerek 8 kişiyi rehin aldı.

5-6 EL ATEŞ ETTİ

Sınıfta bulunan bir kısım öğrenci kaçarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine özel harekat polisi başta olmak üzere çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin geldiğini gören şüpheli havaya 5-6 el ateş etti.

KORİDORDA İNCELEME BAŞLATILDI

O esnada ekiplerce yapılan operasyon sonucu şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.K. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü binası içinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri dehşetin yaşandığı sınıfta ve koridorda inceleme yaptı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dershaneyi  Basan  Fırıncı  8  Kişiyi  Rehin  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER