

Mahkemenin vermiş olduğu iptal kararı üzerine gözler dershanelere çevrildi. Özel okula dönüşüm için başvuran birçok dershane Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını bekliyor. Gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra dershaneciler ortak bir yol haritası çizmeye hazırlanıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vermesi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bakan Avcı, karar öncesi Anayasa Mahkemesi'nin vereceği tüm kararlara hazırlıklı olduklarını açıklamıştı. Yeni süreçle birlikte okula dönüşen dershanelerin okul olarak, dönüşmeyen dershanelerin ise dershane olarak eğitim hayatına devam etmesi bekleniyor.