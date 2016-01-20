DERNEK LOKALİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Olay, Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir dernek lokalinde meydana geldi. İddiaya göre lokale giden F.S., daha önce aralarında husumet bulunan Soner E. ve Ulaş E.'ye oturdukları sırada tabancayla ateş etti. Soner E. sırtından, Ulaş E. ise bacağından yaralanırken, F.S. kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe de olay yerine gelerek bilgi aldı. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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