DERNEK ADI ALTINDAKİ PAVYONA POLİS OPERASYONU
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri merkez Selçuklu İlçesi'nde 'Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği' adı altında faaliyet gösteren pavyona dün gece baskın yaptı. Çok sayıda polis tarafından yapılan baskında konsomatris olarak çalışan Ukrayna, Gürcistan ve Kırgısiztan vatandaşı 6 kadın gözaltına alındı.
Ekiplerin yaptığı aramada çatı katına gizlenmiş 3 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi bulundu. Ayrıca işyerinde yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
kaynak:milliyet
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