DERİN MERMERCİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA! HASTA MI?
2015 yılında ikizlerini kucağına alan Derin Mermerci, son 2 yılda hızla kilo kaybetti.
2015 yılında ikizlerini kucağına alan Derin Mermerci, son 2 yılda hızla kilo kaybetti. Bu hızlı kilo kaybı da Derin Mermerci'nin anoreksik olduğu söylentilerinin yayılmasına neden oldu. Derin Mermerci bu söylentilere açıklık getirdi ve bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:
"1) Korkmayın; Anoreksiya değilim.
2) Üzülmeyin; MS hastası da değilim. Çok şükür elimden geldiğince doğru beslenmeye dikkat eden bir insanım. Zayıf olmak ayrı. Anoreksik olmak çok çok ayrı bir durum. Doğum öncesi ve sonrası kilo farkım 3 kg. İkiz çocuk annesi olmak kolay değil; ikiye bölünüyorsunuz.
kaynak:posta
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