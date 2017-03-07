

2015 yılında ikizlerini kucağına alan Derin Mermerci, son 2 yılda hızla kilo kaybetti. Bu hızlı kilo kaybı da Derin Mermerci'nin anoreksik olduğu söylentilerinin yayılmasına neden oldu. Derin Mermerci bu söylentilere açıklık getirdi ve bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:



"1) Korkmayın; Anoreksiya değilim.







2) Üzülmeyin; MS hastası da değilim. Çok şükür elimden geldiğince doğru beslenmeye dikkat eden bir insanım. Zayıf olmak ayrı. Anoreksik olmak çok çok ayrı bir durum. Doğum öncesi ve sonrası kilo farkım 3 kg. İkiz çocuk annesi olmak kolay değil; ikiye bölünüyorsunuz.







kaynak:posta