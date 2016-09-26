

Kızıltepe-Derik karayolunun Derik ilçesi yakınlarındaki Tepedağı Köyü mevkiinde, içerisinde görevden dönen ve ilçe jandarma komutanlığına gittikleri belirtilen asker ve geçici köy korucularını taşıyan sivil plakalı bir minibüsün geçişi sırasında, PKK'lılar tarafından daha önce yola döşenen patlayıcı, bugün saat 09.20 sıralarında uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.







Saldırıda minibüs yoldan çıkıp şarampole yuvarlanırken, yaralanan 4 korucu ve 6 asker Derik ve Kızıltepe Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 asker kurtarılamayarak şehit oldu.



