

Valilikten yapılan açıklamada, Derik Kaymakamlığınca halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince Cevizpınar, Kale, Küçükpınar, Zeytinpınar, Bahçelievler, Dağ, Söğütözü ve Tepebağ Mahallelerinde 27 Kasım'da sokağa çıkma yasağı kararı alındığı anımsatıldı.







Sokağa çıkma yasağının bugün itibariyle Derik Kaymakamlığınca kaldırıldığı belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerince yapılan faaliyetler sonucunda 8 barikatın kaldırıldığı, 2 hendeğin kapatıldığı ve 7 tuzaklama bomba düzeneğinin imha edildiği ifade edildi.







Güvenlik güçlerine yönelik 7 roketatarlı saldırı düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:







"Güvenlik güçlerimize ve zırhlı araçlarımıza saldırı yapan 15 PKK/KCK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş ve YDG-H mensubu 2 terörist yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatarlı, bombalı, silahlı saldırılarda 1 askerimiz şehit edilmiş, 3 özel harekat görevlimiz hafif, 1 askerimiz ise ağır şekilde yaralanmıştır."







Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait 27 av tüfeği, 6 roketatar mühimmatı, 2 kalaşnikof silah, 3 dolu şarjör, 100 kalaşnikof mermisi, 2 kalaşnikof şarjörü, 656 kanas mermisi ve çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ile bomba yapımında kullanılan kablo, pil, koli bandı gibi malzemelerin ele geçirildiği aktarıldı.







Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla terör örgütü mensuplarıyla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla devam edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:







"Bunun bilincinde olan vatandaşlarımızın gerek her türlü provokatif girişime rağmen sokağa çıkma yasağına uyma noktasında gösterdikleri hassasiyet ve sabır, gerekse ihbarlar ile sair şekillerde kolluk kuvvetlerimize yaptıkları destekler için bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz."