

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 6'sı savcılıkta serbest bırakılırken, 29'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Mahkeme, 9 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı, 20 kişi tutuklandı.



Soruşturma kapsamında polisin gözaltına aldığı 28 kişinin sorguları ise devam ediyor.



Bu kişiler arasında kaymakamlık yazı işleri müdürü, yazı işleri şefi ve belediye zabıta amiri de var.







kaynak:ntv