DERİK KAYMAKAMININ ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ 20 KİŞİ TUTUKLANDI
Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 35 kişiden 20'si tutuklandı.
Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 6'sı savcılıkta serbest bırakılırken, 29'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, 9 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı, 20 kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamında polisin gözaltına aldığı 28 kişinin sorguları ise devam ediyor.
Bu kişiler arasında kaymakamlık yazı işleri müdürü, yazı işleri şefi ve belediye zabıta amiri de var.
kaynak:ntv
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar