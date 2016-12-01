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derik kaymakamının şehit edilmesiyle ilgili 20 kişi tutuklandı

DERİK KAYMAKAMININ ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ 20 KİŞİ TUTUKLANDI

Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 35 kişiden 20'si tutuklandı.

Tarih : 01 Aralık 2016, 13:28
Puan Ver : Derik Kaymakamının Şehit Edilmesiyle İlgili 20 Kişi Tutuklandı(7/10)7


Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 6'sı savcılıkta serbest bırakılırken, 29'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Mahkeme, 9 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı, 20 kişi tutuklandı.



Soruşturma kapsamında polisin gözaltına aldığı 28 kişinin sorguları ise devam ediyor.



Bu kişiler arasında kaymakamlık yazı işleri müdürü, yazı işleri şefi ve belediye zabıta amiri de var.



 



kaynak:ntv








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