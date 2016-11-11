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derik kaymakamına saldırıyla ilgili 25 gözaltı

DERİK KAYMAKAMINA SALDIRIYLA İLGİLİ 25 GÖZALTI

PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi. Yakalanan şüpheliler arasında kaymakamlık çalışanları da bulunuyor.

Tarih : 11 Kasım 2016, 10:55
Puan Ver : Derik Kaymakamına Saldırıyla İlgili 25 Gözaltı(5/10)2


PKK'lı teröristlerce düzenlenen, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.



Derik Kaymakamlığı binasında bulunan Kaymakam Safitürk'e yönelik, terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında kaymakamlık çalışanları da bulunuyor.



25 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



 



kaynak:yanişafak








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