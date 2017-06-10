Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

dereye giren genç boğuldu

DEREYE GİREN GENÇ BOĞULDU

Muş'un Varto ilçesinde bir genç girdiği derede boğuldu.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:42
Puan Ver : Dereye Giren Genç Boğuldu(9/10)11


Olay, dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Ölçekli köyünde meydana geldi. Dere yüzen 15 yaşında R.Y. isimli gencin boğulduğu bilgisi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Ekipler, vatandaşlarında yardımı ile olay yerine yaptıkları çalışma sonucu, R.Y.'nin cansız bedenine ulaştı.



R.Y.'nin cenazesi otopsi için Hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dereye  Giren  Genç  Boğuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER