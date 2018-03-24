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Derede Kaybolan Polisi Bulmak İçin Ekip İki Katına Çıkarıldı

DEREDE KAYBOLAN POLİSİ BULMAK İÇİN EKİP İKİ KATINA ÇIKARILDI

Trabzon Maçka'da yaşanan trafik kazası sonrası kaybolan polis memurunu bulmak için ekip sayısı iki katına çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Ayan'ı bulmak için her yer didik didik ediliyor.

Tarih : 24 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Derede Kaybolan Polisi Bulmak İçin Ekip İki Katına Çıkarıldı(6/10)2

Derede kaybolan polis memuru için ekip sayısı iki katına çıkarıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldıkları sırada dereye uçan otomobilde akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları sürüyor. Dün, 326 kişilik ekibin aradığı kayıp polis memuru için bu sayı iki katına çıkarıldı.

HAVADAN DA DESTEK VERİLİYOR

Kzada, suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına 3'üncü günde devam edildi. AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan oluşan ve dün 326 olan sayı 603'e çıkarılan ekip kazanın yaşandığı Çatak köprüsü mevkiinden başlayarak denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere deresini didik didik arıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 helikopter ve 4 dronenin havadan destek verdiği arama çalışmalarına Rize ve Artvin'den gelen 16 dalgıçta eşlik ediyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Yağmur nedeniyle su debisi artan Değirmendere üzerinde kurulu bulunan Hidroelektrik Santrale (HES) ait regülatör su tutamıyor. Suyun debisi yükselen derede ise arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

VALİ YAVUZ AİLE İLE GÖRÜŞTÜ

Suda akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Ayan'ın annesi Ayşe, babası İsmail ve kardeşi Muhammet Ayan da olay yerinde bekleyişlerini sürdürüyor. Kazanın yaşandığı bölgede Kızılay tarafından kurulan çadırda bekleyen acılı Ayan ailesi ile görüşen Trabzon Valisi Yücel Yavuz, arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Yavuz, aileye bütün imkanların kullandığını belirtti.

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI

Kaza, perşembe gece saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla, Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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