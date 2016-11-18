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DERECİK'TE PKK HEDEFLERİNE BOMBA YAĞDI


DERECİK'TE PKK HEDEFLERİNE BOMBA YAĞDI
Tarih : 18 Kasım 2016, 16:14
Puan Ver : Derecik'te Pkk Hedeflerine Bomba Yağdı(9/10)8


Derecik 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı birlikleri tarafından Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Balkaya Dağları bölgesinde tespit edilen PKK hedefleri, topçu birlikleri tarafından yoğun şekilde ateş altına alındı. Yaklaşık 1 saat boyunca bombalanan bölgelerden dumanlar yükseldi.



Öte yandan Mehmetçik, operasyonun sürdüğü Derecik Beldesi ile Umurlu 34'üncü Hudut Bölüğü arasındaki yolda mayın taraması yaptı.



 



kaynak:yenişafak








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