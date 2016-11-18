DERECİK'TE PKK HEDEFLERİNE BOMBA YAĞDI
Derecik 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı birlikleri tarafından Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Balkaya Dağları bölgesinde tespit edilen PKK hedefleri, topçu birlikleri tarafından yoğun şekilde ateş altına alındı. Yaklaşık 1 saat boyunca bombalanan bölgelerden dumanlar yükseldi.
Öte yandan Mehmetçik, operasyonun sürdüğü Derecik Beldesi ile Umurlu 34'üncü Hudut Bölüğü arasındaki yolda mayın taraması yaptı.
kaynak:yenişafak
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