

Derecik 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı birlikleri tarafından Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Balkaya Dağları bölgesinde tespit edilen PKK hedefleri, topçu birlikleri tarafından yoğun şekilde ateş altına alındı. Yaklaşık 1 saat boyunca bombalanan bölgelerden dumanlar yükseldi.







Öte yandan Mehmetçik, operasyonun sürdüğü Derecik Beldesi ile Umurlu 34'üncü Hudut Bölüğü arasındaki yolda mayın taraması yaptı.







kaynak:yenişafak