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dereceye giren öğrencilere ek puan hazırlığı

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE EK PUAN HAZIRLIĞI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, bilim olimpiyatına katılarak derece kazanan öğrencilere üniversiteye giriş sınavında ek puan verilmesine ilişkin yasayı MEB'e gönderdiklerini bildirdi.

Tarih : 10 Aralık 2015, 09:18
Puan Ver : Dereceye Giren Öğrencilere Ek Puan Hazırlığı(7/10)8


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bilim olimpiyatlarına katılarak derece kazanan öğrencilere, üniversiteye giriş sınavında ek puan verilmesine ilişkin yasa teklifini Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) gönderdiklerini bildirdi.



YÖK'ten yapılan açıklamada, Saraç'ın konuyla ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulunduğu belirtildi.



Saraç söz konusu paylaşımlarında, bilim olimpiyatlarına katılan ve dereceye giren öğrencilere ek puan verilmesi uygulamasına kanun müsaade etmediği için son verdiklerini ve konuya ilişkin çalışmaların sürdüğüne yönelik açıklamalarını anımsattı.








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