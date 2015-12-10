

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bilim olimpiyatlarına katılarak derece kazanan öğrencilere, üniversiteye giriş sınavında ek puan verilmesine ilişkin yasa teklifini Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) gönderdiklerini bildirdi.







YÖK'ten yapılan açıklamada, Saraç'ın konuyla ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulunduğu belirtildi.







Saraç söz konusu paylaşımlarında, bilim olimpiyatlarına katılan ve dereceye giren öğrencilere ek puan verilmesi uygulamasına kanun müsaade etmediği için son verdiklerini ve konuya ilişkin çalışmaların sürdüğüne yönelik açıklamalarını anımsattı.