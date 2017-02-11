

Polis ekipleri, terör örgütünün finans kaynağı olan birçok esrarın saklandığı ihbarını alınca, harekete geçti.







Polisler zararlı maddeleri ele geçirmek için, Diyarbakır'da bulunan Kabakaya Köyü'nde bir operasyon düzenledi.







Operasyon sonunda ekipler, bir dere yatağına saklanmış, 60 poşetin içinde 1 ton 211 kilo esrar buldu.







Bulunan birçok zararlı maddeye ekipler el koydu.







kaynak:vatandanhaber