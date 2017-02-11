DERE YATAĞINDAN TONLARCA ESRAR ÇIKTI!
Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde, Kabakaya Köyü içerisinden geçen dere yatağına saklanmış tonlarca esrar bulundu
Polis ekipleri, terör örgütünün finans kaynağı olan birçok esrarın saklandığı ihbarını alınca, harekete geçti.
Polisler zararlı maddeleri ele geçirmek için, Diyarbakır'da bulunan Kabakaya Köyü'nde bir operasyon düzenledi.
Operasyon sonunda ekipler, bir dere yatağına saklanmış, 60 poşetin içinde 1 ton 211 kilo esrar buldu.
Bulunan birçok zararlı maddeye ekipler el koydu.
kaynak:vatandanhaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar