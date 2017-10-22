DERBİYİ YAYINLAYACAK ÜLKE SAYISI BELLİ OLDU
Dev derbi heyecanı Türkiye dışına da taşacak. G.Saray-F.Bahçe maçı 67 ülkede canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye'nin 1 numaralı derbisi İtalya, İngiltere, Portekiz, Güney Afrika, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Fransa, Rusya, Polonya, Arnavutluk, Avusturya, İsrail, Almanya, Azerbaycan ve Brezilya başta olmak üzere 60'dan fazla ülkede canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.
UZAKDOĞU'DAN GAZETECİLER GELİYOR
Türk Hava Yolları'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Uzakdoğulu gazeteciler Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyecek.
Hong Kong'tan gelen grubun yarın ise Türk Telekom Stadı'nı ziyaret ederek gezecekleri belirtildi. Konuklar dışında birçok ülkeden gazetecinin de akreditasyon yaptırdığı ifade edildi.
NAKLEN YAYIN İÇİN ÖZEL EKİP
Derbiyi naklen yayınlayacak olan beIN France, karşılaşma için özel bir ekip görevlendirdi. Karşılaşmanın öncesi ve sonrasında görev yapacak üç kişilik ekibin Türkiye'deki atmosferi Fransa'ya yansıtacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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