Galatasaray - Fenerbahçe maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır, verdiği kararlarla mücadelenin önüne geçti, iki takım taraftarları da sosyal medyada "Hakemliği bıraksın." yorumunu yaptı.

Hakem Cüneyt Çakır derbide birçok tartışmalı karara imza attı, iki tarafın da tepkisini topladı.

Dünyaca ünlü hakem, Janssen'e tabanıyla çok sert bir müdahalede bulunan Denayer'e sarı kart çıkarmakla yetindi. Topun Serdar Aziz, Neto ve Hasan Ali'nin eliyle buluştuğu pozisyonlarda penaltı düdüğü çalmayan Çakır, Belhanda'yı aldatmaya yönelik davranıştan ikinci sarıdan kırmızıyla saha dışına gönderdi.

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır karşılaşmada birçok kritik düdük çaldı. İşte Çakır'ın çok tartışılan kararları:

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ

DAKİKA 6: Fenerbahçe atağında Janssen topu Serdar Aziz'den çaldıktan sonra plase bir vuruşla ağlara gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda Hollandalı futbolcunun, Serdar Aziz'e faul yaptığına hükmederek Galatasaray lehine direkt serbest vuruş kararı verdi.

SERDAR AZİZ'İN POZİSYONUNU ES GEÇTİ

DAKİKA 9: Valbuena'nın penaltı noktasına ortasında Ndiaye'nin kale önünde kafayla uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Serdar Aziz'in sağ eliyle buluştu. Fenerbahçeli futbolcular penaltı beklerken, Çakır oyunu devam ettirdi.

DENAYER'E SARI KART VERDİ

DAKİKA 24: Fenerbahçe kontratağında orta alanda topla buluşan Janssen'e, Denayer kayarak çift tabanla çok sert bir müdahalede bulundu. Sarı-lacivertliler pozisyonda kırmızı kart bekledi ancak Cüneyt Çakır, Belçikalı futbolcuya sarı kart göstermekle yetindi.

NETO'NUN ELİNE ÇARPAN TOPTA MAÇI DEVAM ETTİRDİ

DAKİKA 55: Belhanda'nın kornerinde Denayer penaltı noktası üzerinde kafayı vurdu, meşin yuvarlak Neto'nun sağ koluna çarparken, hakem Çakır penaltı beklentisine yanıt vermedi.

HASAN ALİ POZİSYONU

DAKİKA 59: Feghouli ceza sahası sol köşesinde Hasan Ali'yi geçmeye çalışırken, meşin yuvarlak yerdeki Fenerbahçeli oyuncunun sol koluyla buluştu. Çakır bu pozisyonda yardımcısından 'devam' işareti alınca yine penaltı düdüğü çalmadı.

BELHANDA'YI OYUNDAN ATTI

DAKİKA 73: Ceza sahasında kaleci Kameni ile karşı karşıya kalan Belhanda bir anda yere düştü. Sarı-kırmızılılar penaltı beklerken hakem Cüneyt Çakır aldatmaya yönelik davranış nedeniyle Faslı oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

3 DAKİKA UZATMA VERDİ

Hakem Cüneyt Çakır'ın maçın sonuna oynanmamış süre olarak sadece 3 dakika eklemesi büyük şaşkınlık yarattı. FIFA kokartlı hakem, yardımcısı Tarık Ongun'a isabet eden yabancı maddeler, Belhanda'ya çıkardığı kırmızı kart ve iki takımın yaptığı toplam 5 değişikliğe rağmen derbiye yalnızca 3 dakika ilave ederek özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini topladı.

Kaynak: haberinburada