Tarihi Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu deplasman yasağını kaldırıp, kulüplerin de onayını istedi. Fenerbahçe cephesi, yasağın bu hafta kalkmasına karşı çıktı. Galatasaray ise önümüzdeki sezon için yeşil ışık yaktı.



Tarihi Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu deplasman yasağını kaldırıp, kulüplerin de onayını istedi. Fenerbahçe cephesi, yasağın bu hafta kalkmasına karşı çıktı. Galatasaray ise önümüzdeki sezon için yeşil ışık yaktı.







İl Spor Güvenlik Kurulu, hafta sonunda Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi yaptığı toplantıda deplasman yasağının kalkmasını gündemine aldı. Kurul üyeleri aralarında deplasman yasağı olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin uzlaşmalarını istedi. Uzlaşma sağlandığı takdirde yasağın hemen kaldırılabileceği bilgisi verildi.







Kulüp temsilcileri yönetimleri ile görüşmek için süre istedi. Beşiktaş kanadı hızlı bir geri dönüş yaparak deplasman yasağının bugün itibari ile kalkmasına onay verdi.