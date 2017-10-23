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DERBİDE KIRMIZI KART GÖREN BELHANDA, GALATASARAYLI TARAFTARLARI KIZDIRDI


Derbide Kırmızı Kart Gören Belhanda, Galatasaraylı Taraftarları Kızdırdı
Tarih : 23 Ekim 2017, 12:00
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Dün akşam derbide gereksiz bir agresif tutum takınan ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Belhanda'ya öfke büyük.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ekranlara yansımayan bölümde Belhanda-Valbuena gerginliği yaşandı. Fransa'da da birçok kez karşı karşıya gelen iki futbolcu arasında ilk yarıda gerginlik yaşandı. Faslı futbolcu Valbuena'nın yüzüne doğru müdahalede bulundu. Valbuena ise bu hareketi şaşkın bir ifadeyle karşılayarak kollarını iki yana açtı.

KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Aldatmaya yönelik hareketten ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Belhanda'ya Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi.

(Akşam)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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