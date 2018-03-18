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Derbide gol atamayan Gomis: Tanrı istemedi

DERBİDE GOL ATAMAYAN GOMİS: TANRI İSTEMEDİ

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe derbisi sonrası "Bugün fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi." dedi.

Tarih : 18 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Derbide Gol Atamayan Gomis: Tanrı İstemedi(8/10)4

Galatasaray'ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin ardından sezon sonu şampiyon olacaklarını belirtti.

Maç sonu konuşan Gomis'in açıklamaları şu şekilde:

"8 FİNAL MAÇIMIZ VAR"

"Taraftarımıza da gollü maç izletmek isterdik ama olmadı. Kendi açımızdan ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Daha iyi sonuçlar alan bir Galatasaray görüyoruz. Bugün fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi. İyi bir maç oldu; keşke golleri de atabilseydik. Bundan sonra 8 final maçımız var. Puanları alıp şampiyonluğa yürümek istiyoruz"

"ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ"

"Türkiye'de ilk imzayı attığımda gol için değil şampiyonluk yaşamak için geldiğimi söylemiştim. Elbette bugün gol atıp taraftarı sevindirmek isterdim. Maicon ve Tolga da atabilirdi ama şans bizim yanımızda değildi. Galatasaray'ın 4 yıldızı varsa bu takım oyunundan dolayı var... Geleceğe bakınca; Galatasaray Müzesi'ne gittiğimde en çok gol atan oyuncular arasında değil şampiyon olan takımın fotoğrafında yer almak isterim"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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