DERBİDE FENERBAHÇE, GALATASARAY'I EZDİ GEÇTİ
Basketbol Süper Liginde seyircisiz maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, rakibi karşısında etkisiz bir oyun sergileyerek 83-62 mağlup oldu.
Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde seyircisiz maçta sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Doğuş'a 62-83 mağlup oldu.
FENERBAHÇE MAÇA ETKİLİ BAŞLADI
Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank deplasmanında karşılaşmaya oldukça etkili başladı. Ahmet Düverioğlu ile basketler bulan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 3-13 önde geçmeyi başardı. Erman Kunter'in molası sonrası Galatasaray 7-0'lık seriyle döndü ve 3 dakika kala skor 10-13'e geldi. Periyodun sonunda kenardan gelen Sloukas ile etkili olmayı başaran Fenerbahçe Doğuş, periyodu 12-21 önde tamamladı.
İLK YARI FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ
İkinci çeyreğe Alex Renfroe ve Richard Hendrix'in etkili oyunuyla başlayan Galatasaray Odeabank, ilk 3 dakikada skoru 20-26'ya getirdi. Wanamaker ve Sloukas ile basketler bulan Fenerbahçe ilk 5 dakikalık bölümü de 24-30 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde Jason Thompson ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, farkı tekrar arttırmayı başardı ve ilk yarıyı 31-43 önde kapattı.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
Fenerbahçe Doğuş, üçüncü çeyreğe Melih ve Guduric'in basketleriyle etkili başlayarak farkı açtı. Çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 36-51 ile geçildi. Kalan bölümde de Melih ve Guduric ile etkinliğini sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Egehan Arna'dan bulduğu son saniye üçlüğü ile çeyreği 40-63 önde tamamladı.
FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI
Son çeyreğe Galatasaray Odeabank, Rakeem Christmas'ın basketleriyle başladı. Fakat Fenerbahçe Doğuş, Türk oyuncularından aldığı katkılarla ilk 5 dakikalık bölümü 52-76 üstün geçti. Kalan bölümde Guduric ile etkinliğini sürdüren ve farkı koruyan Fenerbahçe, maçı 62-83 kazanan taraf oldu.
Kaynak: haberinburada
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