Öncelikle Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final serisinde Galatasaray'ı 3-0 yenip sezonu şampiyonlukla kapatan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başarısı ile ilgili konuşan Selim Kosif, şunları söyledi:







KOSİF, "SEZONU 2 KUPAYLA KAPATTIK"







"Ezeli rakibimiz Galatasaray'ı 3 maç sonunda 3-0 yenerek şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın voleybol takımı olarak güzel bir sezon geçirdik. İyi bir takım ve oyuncular ile birlikte güzel bir sinerji de yakalayarak sezonu 2 kupada şampiyon olarak kapattık. Bakıldığında bizden çok daha bütçeli takımlar vardı ligde. Eczacıbaşı Vitra ya da VakıfBank gibi ama 2 kupayı da biz aldık. Her şey para ile olmuyor, biraz da takım olmak önemli. Biz bence çok iyi bir takımız."







"BİRLİKTE FOTOĞRAF SPONTANE GELİŞTİ"







Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenerek şampiyon olarak tamamladığı maç sonunda her iki takım sporcularının birlikte verdiği fotoğraf hakkında da konuşan Selim Kosif, "Bu olay tamamen spontane gelişti. Olayı farklı anlatanlar oldu ama şöyle izah edeyim, 'Galatasaray 2'ncilik madalyasını almasının ardından biz de kupamızı almıştık. Bizim oyuncularımız orada basın mensuplarına kupa ile pozlar veriyordu. Galatasaraylılar da bir köşede duruyordu. Voleybol Federasyonu Üyesi Kurtaran Mumcu ile konuşurken, "Keşke iki takım birlikte poz verseler" cümlesi ortaya atıldı. Sonra Kurtaran Bey gitti Galatasaraylı oyuncu arkadaşlar ile görüştü ve böyle bir poz meydana geldi. Bence de çok güzel oldu. Sonuçta hepimizin Galatasaraylı, Beşiktaşlı arkadaşları var. Bizim şu an için Galatasaray ile bir sorunumuz yok zaten. Eski başkanları ile ilgili sorunumuz vardı o kadar. Galatasaray bizim her zaman dostumuz ve ezeli rakibimizdir. 110 yıldır biz varız ve Türkiye Cumhuriyeti var oldukça olacağız ve inşallah bu dostluk görüntülerini her maçta, her branşta görürüz. Bu görüntü için Kurtaran Mumcu ile birlikte biz uğraştık biraz ama bence güzel oldu" şeklinde konuştu.







kaynak:sabah