DERBİ SONRASI MELO'DAN OLAY MESAJ
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, sarı kırmızılıların 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe derbisinin ardından kulübüne destek mesajı gönderdi.
Melo, kişisel Twitter hesabı üzerinden gönderdiği mesajda, "Yenebiliriz veya yenilebiliriz ama hırs ve azim olması lazım. Bu formanın hakkını vermek lazım. Yensen de yenilsen de her zaman Galatasaray..." ifadelerini kullandı. Melo, karşılaşma öncesinde de "İyi şanslar... Kalbim sizlerle beraber." mesajını paylaşamıştı.
kaynak:sabah
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