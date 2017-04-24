

Melo, kişisel Twitter hesabı üzerinden gönderdiği mesajda, "Yenebiliriz veya yenilebiliriz ama hırs ve azim olması lazım. Bu formanın hakkını vermek lazım. Yensen de yenilsen de her zaman Galatasaray..." ifadelerini kullandı. Melo, karşılaşma öncesinde de "İyi şanslar... Kalbim sizlerle beraber." mesajını paylaşamıştı.







kaynak:sabah