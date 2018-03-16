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Derbi öncesi olay! G.Saray taraftarı Kadıköy'ü kazıp muska çıkardı

DERBİ ÖNCESİ OLAY! G.SARAY TARAFTARI KADIKÖY'Ü KAZIP MUSKA ÇIKARDI

Kadıköy'de 19 yıldır kazanamayan Galatasaray'ın taraftarları, Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'ndan muska çıkardı.

Tarih : 16 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Derbi Öncesi Olay! G.Saray Taraftarı Kadıköy'ü Kazıp Muska Çıkardı(7/10)3

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda gece yarısı Galatasaraylı taraftarların Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gizlice giriş yaparak kale sahasında kazı yaptığı ve kazı sonucunda muskaya benzer bir şey çıkardığı görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Videoda Galatasaray taraftarlarının planlı bir şekilde Kadıköy'e geldikleri ve yıllardır galibiyet alamamalarına sebep olan bir büyüyü stadın zeminine gömülü olduğu yerden çıkarıldığı görüntüleniyor.

SAHADA KAZI YAPTILAR

Taraftarların Saraçoğlu'na tırmanarak girdiği ve ellerinde fener ve kürekler ile stadın içinden sahaya kadar ulaşarak kazı yaptıkları görülmekte...

Kazdıkları noktada buldukları muska ile dehşete uğrayan taraftarlar bir anda her şeyi bırakıp kaçmaya başlıyorlar.

VİDEONUN REKLAM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada çokça paylaşılan videonun daha sonra bir bahis firması reklamı olduğu ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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