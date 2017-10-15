Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.

Fenerbahçe Süper Lig'in 8.haftasında bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 19.30'da Ülker Stadyumu'nda bu akşam oynanacak olan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı olan İsmail Köybaşı, Alper Potuk ve Martin Skrtel, bu mücadele forma giyemeyecek. Üç futbolcu da bu maçla birlikte cezalarını tamamlayacak.

DİRAR VE HASAN ALİ MAÇA HAZIR

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından saha koşularına başlayan Robin van Persie ise Yeni Malatyaspor karşısında görev alamayacak. Sakatlığını atlatan Nabil Dirar ve Hasan Ali Kaldırım ise teknik direktör Aykut Kocaman'dan görev bekleyecek.

Fenerbahçe 9.haftada deplasmanda lig lideri Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.

AZUBUIKE SAKAT

Konuk ekipte de kırmızı kart cezalısı Rahman Buğra Çağıran ve sarı kart cezalısı Issam Chebake, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek olan isimler. Teknik direktör Erol Bulut sakatlığı bulunan Azubuike'den de faydalanamayacak.

Kaynak: haberinburada