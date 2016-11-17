Uruguay Milli Takımı forması altında Şili'den korkutan goller yiyen Galatasaray kalecisi moralleri bozdu. Muslera'nın bir de 15 bin kilometrelik bir yoldan gelecek olması ve bunun yorgunluğu endişeler artmasına neden oldu.



Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Muslera korkusu yaşanıyor. Uruguay Milli Takımı'nda genelde başarılı bir performans gösteren ve milli aralardan moralli dönen deneyimli file bekçisi, bu kez hayal kırıklığı yarattı. Dünya Kupası Elemeleri'nde önceki gece Şili ile karşılaşan Uruguay, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.







Sarı-kırmızılı file bekçisi, filelerinde gördüğü toplarla eleştiri konusu oldu. İlk gol, son dönemde sıkça maruz kaldığı yan top gollerindendi ve penaltı noktasına yakın bir bölgeden yapılan kafa vuruşunda Uruguaylı kaleci hareketsiz kaldı.







Üçüncü golde ise iki Uruguaylı savunma oyuncusunun rahatsız ettiği Alexis Sanchez'in cılız vuruşunda, doğru pozisyon alamadığı görüldü. Sanchez'in attığı ikinci gol ise tam olarak bireysel hataydı. Ceza sahası çizgilerinin birleştiği çapraz noktadan atılan şutta topu koltuğunun altından kaçırdı. Kendisinden alışık olunmayan manzaralara imza atan ve formsuz olması dikkat çeken Muslera'nın bu görüntüsü Kadıköy'deki maç öncesi endişe kaynağı oldu.







kaynak:hürriyet