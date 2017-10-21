DERBİ ÖNCESİ BEKLENEN HABER GELDİ
Süper Ligde pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini, taraftarların sevdiği isimlerden Yalçın Çetin anlatacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray büyük derbide karşı karşıya gelecek.
Maçı yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 22. derbisine çıkacak.
Türk Telekom Stadı'nda 22 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
YALÇIN ÇETİN ANLATACAK
Mücadeleyi, sezon başında TRT'den beIN Sports'a transfer olan Yalçın Çetin anlatacak. Çetin, daha önce anlattığı Süper Lig maçlarında büyük beğeni toplamıştı.
Kaynak: haberinburada
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