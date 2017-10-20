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Derbi Maçlarını Bilen Kaplumbağa, GS-FB Derbisinde Beraberlik Bekliyor

DERBİ MAÇLARINI BİLEN KAPLUMBAĞA, GS-FB DERBİSİNDE BERABERLİK BEKLİYOR

Derbi maçlarını doğru tahmin etmesiyle bilinen 97 yaşındaki kaplumbağanın pazar günü oynanacak derbi için tahmini "beraberlik" oldu.

Tarih : 20 Ekim 2017, 14:30
Puan Ver : Derbi Maçlarını Bilen Kaplumbağa, Gs-Fb Derbisinde Beraberlik Bekliyor(10/10)6

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'ndeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde, derbi maçlarını doğru tahminleriyle bilinen 'Tuki' adlı 97 yaşındaki kaplumbağanın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tahmini "beraberlik" oldu.

ÖNCE GALATASARAY'A DOĞRU GİTTİ, SONRA ORTADA DURDU

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde kaplumbağa Tuki'nin önüne, üzerinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin armalarının bulunduğu kutular konuldu. Tuki, önce Galatasaray'ın bulunduğu kutuya doğru yönelirken, daha sonra iki kutunun arasında durdu. Tuki'nin iki kutunun arasında durmasıyla derbide "beraberlik olacağı" yorumu yapıldı.

GEÇEN SENE 2 MAÇI BİLMİŞTİ

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, Tuki'nin Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası olduğunu belirterek, "Tuki şu anda 97 yaşında. Dev aldabra kaplumbağası olan Tuki'nin 270 kilonun üzerinde bir ağırlığı var. Kocaman bir kaya görünümünde. Tuki'nin bir özelliği var. Özellikle derbi maçlarını doğru tahmin ediyor. Geçen seneki futbol sezonunda 2 tane tahmine yönlendirmiştik. İkisini de doğru bilmişti.

"BERABERLİK" DİYOR

Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Tuki'nin tahmini berabere. Biz tabii ki burada sadece önüne 2 tane kutu koyup onun bir tercih yapmasını bekliyoruz. Uzun süre Galatasaray'a doğru yürüdü daha sonradan ortada durdu. Biz de Tuki'nin düşüncesinden yola çıkarak bunu beraberlik diye yorumladık. Tuki'nin hafta sonu oynanacak derbi için söylediği sonuç beraberlik" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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