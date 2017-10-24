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Derbi hakeminin defteri ortaya çıktı, takımı belli oldu

DERBİ HAKEMİNİN DEFTERİ ORTAYA ÇIKTI, TAKIMI BELLİ OLDU

Galatasaray-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını yapan Tarık Ongun'un gençlik yıllarına ait bir defter ortaya çıktı. Defterde Tarık Ongun'un koyu bir Fenerli olduğu yazıyor.

Tarih : 24 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : Derbi Hakeminin Defteri Ortaya Çıktı, Takımı Belli Oldu(5/10)1

Galatasaray-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'ın yardımcılarından Tarık Ongun'un F.Bahçeli olduğu ortaya çıktı. Ongun'un öğrencilik yıllarından kalan hatıra kitabında koyu bir Fenerbahçeli olduğu belirtiliyor.

DERBİDEKİ KARARLARI ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Derbide Galatasaraylı futbolcu Feghouli ile Hasan Ali Kaldırım arasında yaşanan ikili mücadele sonucunda Fenerbahçeli futbolcu yere düştü ve topa müdahale etti. Galatasaraylı futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulunurken maçın hakemi Cüneyt Çakır, yardımcı hakem Tarık Ongun'un bayrağını kaldırmaması üzerine devam kararı vermişti.

İşte Tarık Ongun hakkında hatıra kitabında yer alan ifadeler;

"TARIK KOYU BİR FENERBAHÇE TARAFTARIDIR"

"Tarık, hayattan zevk alan bir insandır. Tarık dendi mi ilk akla onun futbolu gelir. Futbolun en zor yeri olan kaleci mevkiinde oynayan Tarık, çok başarılı maçlar çıkardığı gibi takımını yaktığı da olmuştur. En büyük iki özelliği hiç durmayan çenesi ile gol damarının kabarması sonucu kaleyi bırakıp ileri çıkmasıdır. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Tarık'ın Toni Schumacher'e olan büyük hayranlığı bütün okulca bilinir. Eskiden kaliteli espriler yapabilen Tarık, son iki yılda seri üretime geçmiş ve buna bağlı olarak espri kalitesi de düşmüştür. Buna rağmen arada öldürmeyip sadece sakat bırakan espriler çıkmaktadır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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