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depresyonla başa çıkmak için…

DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN…

Psikiyatristi Prof. Dr. Nurper Erberk Özen, mevsim geçişlerinde yaşanan duygusal dalgalanmaların nedenlerini, belirtilerini ve başa çıkma yöntemlerini anlattı.

Tarih : 28 Nisan 2017, 17:45
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 Prof. Dr. Nurper Erberk Özen, depresyonun kelime anlamı olarak çöküntü olduğunu belirterek, "Psikiyatrik anlamda da duygu durum bozukluklarından birisidir. Depresyon, mevsim geçişleri ile ilgili midir? Uzun yıllardır özellikle ışığın etkisi araştırılmış ve kışa girişlerde, sonbaharlarda depresyonun daha sık görüldüğü şeklinde veriler var. En azından duyarlı kişilerde diyebiliriz ki bu dönemler biraz daha zor atlatılabilir.



Depresyonun bir formu da iki uçlu duygu durumu bozukluğu dediğimiz mani ve depresyon döngüsü ile giden bir hastalık grubunda depresyon dönemi olabilir. Bu hastalarda da ilkbahar yaz geçişlerinde özellikle hareketlenmenin, coşku, taşkınlık, saldırganlık, bazı dürtüsel davranışlar, harcamaların artması gibi, maddi tüketimin artması gibi, uykunun azalması gibi dönemlerle giden bir süreç olabilir. Bunun adı iki uçlu duygu durum bozukluğu. Bunun depresif dönemi yine bazen mevsim geçişleri ile bazen mani dönemi ile ilgili olabilir" şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








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