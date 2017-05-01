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depresyonda mısınız yoksa tükendiniz mi?

DEPRESYONDA MISINIZ YOKSA TÜKENDİNİZ Mİ?

Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, depresyon ile tükenmişlik sendromu arasındaki farklar hakkında önemli bilgiler verdi

Tarih : 01 Mayıs 2017, 09:41
Puan Ver : Depresyonda Mısınız Yoksa Tükendiniz Mi?(8/10)6


"Tükenmişlik" kitlesel bir fenomen haline geldi. Son zamanlarda stresli kariyeristlerden ünlülere, aşırı çalışan işçilerden ev hanımlarına kadar hemen herkes tükenmişlik sendromu yaşadığını söylüyor. Gerçekte yaşadığınız şey nedir? Depresyonda mısınız yoksa tükenmişlik sendromu mu yaşıyorsunuz?



Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, depresyon ile tükenmişlik sendromu arasındaki farklar hakkında önemli bilgiler verdi.



1970'LERDE ADI KONULDU



"Yoğun bir tempoda çalışanlar, kendilerini çok yaşamadan sadece işi ya da başkaları için yaşayanlar bir süre sonra bezgin, bıkkın, mecalsiz bir duruma düşebiliyor. Tükenmişlik terimi 1970'lerde Amerikalı psikolog Herbert Freudenberger tarafından ortaya atıldı. Freudenberger bu terimi; şiddetli stresin “enerjisizlik, başarısız olma, yıpranma” gibi sonuçlarıyla tanımlamıştır. Örneğin başkaları için kendilerini feda eden doktorlar ve hemşireler sıklıkla "tükenmiş", bitkin, yorgun oluyorlar ve bununla başa çıkamıyorlar. Günümüzde bu terim sadece bu meslekler için veya kendi kendini feda etmenin karanlık tarafını vurgulamak için kullanılmıyor. Neredeyse herkes tükenmişlik sendromu yaşadığını söylüyor.



Amerikan Psikoloji Derneği'ne (APA) göre, kişilerin uzun bir zaman boyunca bitkinlik hissetmesi, enerjisinin düşük olmasından yakınması, çevrede olup bitenlere karşı ilgisinin azalması; hiç bir işe başlayamaması ya da başladığında bitirememesi şeklinde bir performans düşüklüğü olarak kendini belli ediyor.



 



kaynak:habertürk








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