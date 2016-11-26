Yapacağınız bu testten 17 ve üzeri puan almanız klinik anlamda bir depresyon olasılığını düşündürüyor. Teste başlamadan önce kalem kağıt alın ve soruları yanıtlayın. İşte o sorular…



(0) Üzgün ve sıkıntılı değilim.



(1) Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum.



(2) Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kurtulamıyorum.



(3) O kadar üzgün ve sıkıntılıyım ki, artık dayanamıyorum.



(0) Gelecek hakkında umutsuz ve karamsar değilim.



(1) Gelecek için karamsarım.



(2) Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok.



(3) Gelecek hakkında umutsuzum ve sanki hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi geliyor.



(0) Kendimi başarısız biri olarak görmüyorum.



(1) Başkalarından daha başarısız olduğumu hissediyorum.



(2) Geçmişe baktığımda başarısızlıklarla dolu olduğunu görüyorum.



(3) Kendimi tümüyle başarısız bir insan olarak görüyorum



(0) Her şeyden eskisi kadar zevk alıyorum.



(1) Birçok şeyden eskiden olduğu gibi zevk alamıyorum.



(2) Artık hiçbir şey bana tam anlamıyla zevk vermiyor.



(3) Her şeyden sıkılıyorum.



(0) Kendimi herhangi bir biçimde suçlu hissetmiyorum.



(1) Kendimi zaman zaman suçlu hissediyorum.



(2) Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum.



(3) Kendimi her zaman suçlu hissediyorum.



(0) Başkalarından daha kötü olduğu sanmıyorum.



(1) Hatalarım ve zayıf taraflarım olduğunu düşünmüyorum.



(2) Hatalarımdan dolayı kendimden utanıyorum.



(3) Her şeyi yanlış yapıyormuşum gibi geliyor ve hep kendimde kabahat buluyorum.



(0) Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok.



(1) Kimi zaman kendimi öldürmeyi düşündüğüm oluyor ama yapmıyorum.



(2) Kendimi öldürmek isterdim.



(3) Fırsatını bulsam kendimi öldürürüm.



(0) İçimden ağlamak geldiği pek olmuyor.



(1) Zaman zaman içimden ağlamak geliyor.



(2) Çoğu zaman ağlıyorum.



(3) Eskiden ağlayabilirdim ama şimdi istesem de ağlayamıyorum.



(0) Her zaman olduğumdan daha canı sıkkın ve sinirli değilim.



(1) Eskisine oranla daha kolay canım sıkılıyor ve kızıyorum.



(2) Her şey canımı sıkıyor ve kendimi hep sinirli hissediyorum.



(3) Canımı sıkan şeylere bile artık kızamıyorum.



(0) Başkalarıyla görüşme, konuşma isteğimi kaybetmedim.



(1) Eskisi kadar insanlarla birlikte olmak istemiyorum.



(2) Birileriyle görüşüp konuşmak hiç içimden gelmiyor.



(3) Artık çevremde hiç kimseyi istemiyorum.



(0) Karar verirken eskisinden fazla güçlük çekmiyorum.



(1) Eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyorum.



(2) Eskiye kıyasla karar vermekte çok güçlük çekiyorum.



(3) Artık hiçbir konuda karar veremiyorum.



(0) Her zamankinden farklı göründüğümü sanmıyorum.



(1) Aynada kendime her zamankinden kötü görünüyorum.



(2) Aynaya baktığımda kendimi yaşlanmış ve çirkinleşmiş buluyorum.



(3) Kendimi çok çirkin buluyorum.



(0) Eskisi kadar iyi iş, güç yapabiliyorum.



(1) Her zaman yaptığım işler şimdi gözümde büyüyor.



(2) Ufacık bir işi bile kendimi çok zorlayarak yapabiliyorum.



(3) Artık hiçbir iş yapamıyorum.



(0) Uykum her zamanki gibi.



(1) Eskisi gibi uyuyamıyorum.



(2) Her zamankinden 1-2 saat önce uyanıyorum ve kolay kolay tekrar uykuya dalamıyorum.



(3) Sabahları çok erken uyanıyorum ve bir daha uyuyamıyorum.



(0) Kendimi her zamankinden yorgun hissetmiyorum.



(1) Eskiye oranla daha çabuk yoruluyorum.



(2) Her şey beni yoruyor.



(3) Kendimi hiçbir şey yapamayacak kadar yorgun ve bitkin hissediyorum.



(0) İştahım her zamanki gibi.



(1) Eskisinden daha iştahsızım.



(2) İştahım çok azaldı.



(3) Hiçbir şey yiyemiyorum.



(0) Son zamanlarda zayıflamadım.



(1) Zayıflamaya çalışmadığım halde halde en az 2 Kg verdim.



(2) Zayıflamaya çalışmadığım halde en az 4 Kg verdim.



(3) Zayıflamaya çalışmadığım halde en az 6 Kg verdim.



(0) Saağlığımla ilgili kaygılarım yok.



(1) Ağrılar, mide sancıları, kabızlık gibi şikayetlerim oluyor ve bunlar beni tasalandırıyor.



(2) Sağlığımın bozulmasından çok kaygılanıyorum ve kafamı başka şeylere vermekte zorlanıyorum.



(3) Sağlık durumum kafama o kadar takılıyor ki, başka hiçbir şey düşünemiyorum.



(0) Sekse karşı ilgimde herhangi bir değiklik yok.



(1) Eskisine oranla sekse ilgim az.



(2) Cinsel isteğim çok azaldı.



(3) Hiç cinsel istek duymuyorum.



(0) Cezalandırılması gereken şeyler yaptığımı sanmıyorum.



(1) Yaptıklarımdan dolayı cezalandırılabileceğimi düşünüyorum.



(2) Cezamı çekmeyi bekliyorum.



(3) Sanki cezamı bulmuşum gibi geliyor.







Değerlendirme: 1-10 puan arası normal, 11-16 puan arası hafif ruhsal sıkıntı, 17-20 puan arası sınırda klinik depresyon, 21-30 puan arası orta depresyon, 31-40 puan arası ciddi depresyon, 40 üzeri çok ciddi depresyon.







kaynak:sonhaber