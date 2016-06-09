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depresyon tedavisi için yeni kan testi geliştirildi

DEPRESYON TEDAVİSİ İÇİN YENİ KAN TESTİ GELİŞTİRİLDİ

Depresyon hastalarından alınan kan örnekleri, hastalığın teşhisine ve hastaya doğru ilacın verilmesine yardımcı oluyor. İngiliz bilim adamlarının geliştirdiği kan testine göre kanında iltihap rastlanan insanların daha yoğun tedaviye ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Tarih : 09 Haziran 2016, 09:53
Puan Ver : Depresyon Tedavisi İçin Yeni Kan Testi Geliştirildi(9/10)9


İngiliz bilim adamları, depresyon tedavisinde kullanılacak ilacın belirlenmesinde doktorlara yardımcı olacak yeni bir kan testi geliştirdi.



Yıllarca süren araştırmaların ardından sonuçları "International Journal of Neuropsychopharmacology" dergisinde yayımlanan çalışma, depresyon hastalarından alınan kan örneklerinin incelenmesinin, hastalığın teşhisine ve doğru tedavinin uygulanmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.



King College London araştırmacıları, kanında inflamasyona (iltihap) rastlanan hastaların, başlangıçtan itibaren daha yoğun tedaviye ihtiyacı olduğunu belirtti. Çalışmanın bireye göre depresyon tedavisi uygulanmasına yardımcı olacağına işaret eden Pariente, "Hastaların yaklaşık üçte biri, bu inflamatuvar göstergelerine sahip olabilir. Bu hastaların tedavisinde daha farklı bir yol izlememiz gerekir." dedi








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