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Depresyon insanları daha hızlı yaşlandırıyor !

DEPRESYON İNSANLARI DAHA HIZLI YAŞLANDIRIYOR !

Depresyon hücre ömrünü kısaltıyor, erken yaşlanmaya neden oluyor. Tedavi edilmeyen depresyon hastaları ise risk altında. Kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanseri türleri tedavi edilmeyen depresyon hastalarında daha sık görülüyor.

Tarih : 24 Kasım 2015, 09:55
Puan Ver : Depresyon İnsanları Daha Hızlı Yaşlandırıyor !(10/10)7


Depresyon hücre ömrünü kısaltıyor, erken yaşlanmaya neden oluyor. Tedavi edilmeyen depresyon hastaları ise risk altında. Kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanseri türleri tedavi edilmeyen depresyon hastalarında daha sık görülüyor.

 



US Psikiyatri Enstitüsü'nden Psikiyatrist Dr. Hakan Karaş, depresyonda olanların daha çok hastalandıklarını belirterek, "Kronik bedensel hastalıkların depresyonla ilişkisi iki yönlüdür, yani kronik hastalığı olanlar depresyona girmeye yatkın olduğu gibi depresyonu olanlarda da diyabet ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıklar daha fazla gözlenir.



HÜCRE ÖMRÜNÜ KISALTIYOR



Yakın zamanda yapılan genetik alanındaki araştırmalar depresyonun sadece kronik hastalıklara yol açmayıp hücre ömrünün de kısalmasına yol açtığını göstermiştir. Bu araştırma sonuçları depresyonda oluşan kronik hastalıkların da hücre ömrünün kısalmasına bağlı olabileceğini düşündürmüştür. Aynı zamanda depresyonun insanları nasıl yaşlandırdığı ve daha çabuk hastalandırdığı daha iyi anlaşılmıştır" dedi.








Etiketler: Depresyon  İnsanları  Daha  Hızlı  Yaşlandırıyor      haber

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