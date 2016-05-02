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depresyon ilaçları kilo aldırır mı?

DEPRESYON İLAÇLARI KİLO ALDIRIR MI?

Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, Depresyon mu kilo artışına sebep olur, kilo artışı mı depresyona sebep olur?

Tarih : 02 Mayıs 2016, 13:58
Puan Ver : Depresyon İlaçları Kilo Aldırır Mı?(6/10)5


Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, Depresyon mu kilo artışına sebep olur, kilo artışı mı depresyona sebep olur? Depresyonda antidepresan ilaç tedavileri kilo artışına sebep olur mu? Eğer ilaçlar depresyonu tedavi ediyorsa aldığım kilolardan sonra ben gene depresyona girer miyim? O zaman nasıl tedavi olacağım? sorularına cevap verdi.



KİLOLU İNSANLAR İHMAL EDİLİYOR



Şişmanlığın (Obezite) depresyon nedenleri arasında olduğunu anlatan Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, “Esasen şişman bireylerde özgüven sorunları oldukça yüksektir. Günümüzde ideal kadın ve erkek tipi tanımlanmıştır. “Fit” tabir edilen grup ön planda tutularak giysiler bile onlar hedef alınarak hazırlanmaktadır. Kilolu insanlar ise neredeyse bu konuda ihmal edilmiştir.



Kilolu insanlarda daha sık görülen şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kalp problemleri, harekette kısıtlanmalarda depresyona eğilimi artırmaktadır.



ŞİŞMANLARDA SOSYAL FOBİ VE ENDİŞE DE VAR



Bunlarla beraber sosyal fobi ve endişe bozuklukları da sık görülür. Başarısız diyet ve egzersiz girişimleri de yoğun özgüven problemleri oluşturmaktadır. Bunun dışında toplumun şişmanlara alaycı bakışı, çalışma hayatına kabulde fiziksel görünümün ön plana çıkması ve dolayısıyla kilolu kişilerin tercih edilmemesi zaten kendi fiziksel görünümünden rahatsız olan bu bireylerin depresyona girmelerini kolaylaştırmaktadır.



Birçok obez bu duruma içsel bir tepki olarak daha fazla yeme davranışı sergilemektedirler. Artık kısır bir döngü oluşur ve depresyon kader gibi olur. Tam da bu noktada depresyon tedavi edilmeli ve kişinin kendine güveni tekrar kazandırılmalı ki, tekrar hayatın içinde üretken biri olabilsin ve belki de kilo ile ilgili tedavilerde daha kararlı ve cesur olabilsin” diye konuştu.








Etiketler: Depresyon  İlaçları  Kilo  Aldırır      haber

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