O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

depresyon alarmlı saat gibidir

DEPRESYON ALARMLI SAAT GİBİDİR

Uzman Psikolog Özge Genlik, depresyonun alarmlı saat gibi olduğunu söyledi.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 13:59
Puan Ver : Depresyon Alarmlı Saat Gibidir(10/10)10


Uzman Psikolog Özge Genlik, depresyonun alarmlı saat gibi olduğunu söyledi. Genlik, "Depresif bozukluğu, alarmlı çalar bir saat olarak değerlendiriyorum. Bir an gelir ve o saat kurduğunuz vakit çalmaya başlar. Bir an gelir ve o saat kurduğunuz vakit çalmaya başlar. İşte o an uyanmanız gerekir ve "kendinizi bul"ma serüveniniz başlar. Depresif bozukluk her birimizin özümüzde var olan karanlık yönlerimiz ile buluşmak için harika bir fırsat, eşi benzeri olmayan engin bir deneyimdir" dedi.



Depresif bozukluk tanısı almış kişilerin yaşam kalitesinin, veriminin azalması sonucunda ruh sağlığı uzmanları (psikiyatr, psikolog) kişinin ruh halini ilaç ve psiko-terapi teknikleri kullanarak iyileştirmeye çalıştığını ancak bunun nafile bir çabanın ürünü olduğunu anlatan Uzman Psikolog Özge Genlik, "Çünkü kişi sadece tedavi olur. Özünde deneyimlediği semptomlar uyuştuttularak geçiştirilmeye çabalanır. Halbuki depresif bozukluğun iyileştirilme sürecindeki temel amaç: kişinin kendi öznelliğinde acısını deneyimleyebileceği zaman ve mekanı güvenli bir alan haline getirebilmek olmalıdır. Ancak böylelikle zihin; dingin ve huzurlu olabilir. Daha sonrasında ise kişinin yaşamının nihai amacı ile buluşmasına vesile olabilecek yollar kişiye sunulmalıdır: yoga, nefes terapileri, meditasyon gibi teknikler kişinin nihai amacı ile buluşmasına vesile olarak, kişiyi dönüştürürler" diye konuştu.








Etiketler: Depresyon  Alarmlı  Saat  Gibidir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER