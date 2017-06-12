DEPREMİN ARDINDAN HERKES ESKİ CHP'Lİ VEKİLİN TWEET'İNİ KONUŞUYOR
Melda Onur, depremden yaklaşık 2 saat önce, "2 gündür şehir merkezlerinde görülen yılan haberleri var. En son 1999 depremi az öncesi olmuştu. Demedi demeyin." paylaşımında bulunmuştu
Merkez Üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 6.3'lük depremin ardından, sosyal medya, CHP'li eski milletvekili Melda Onur'un yaklaşık 2 saat önce attığı tweet'i konuşuyor. Onur, depremden önce attığı tweet'te son günlerde şehirlerde sıkça görülen yılanlarla ilgili olarak "2 gündür şehir merkezlerinde görülen yılan haberleri var. En son 1999 depremi az öncesi olmuştu. Demedi demeyin." diye yazdı.
kaynak:milliyet
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