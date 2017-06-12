Melda Onur, depremden yaklaşık 2 saat önce, "2 gündür şehir merkezlerinde görülen yılan haberleri var. En son 1999 depremi az öncesi olmuştu. Demedi demeyin." paylaşımında bulunmuştu



Merkez Üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 6.3'lük depremin ardından, sosyal medya, CHP'li eski milletvekili Melda Onur'un yaklaşık 2 saat önce attığı tweet'i konuşuyor. Onur, depremden önce attığı tweet'te son günlerde şehirlerde sıkça görülen yılanlarla ilgili olarak "2 gündür şehir merkezlerinde görülen yılan haberleri var. En son 1999 depremi az öncesi olmuştu. Demedi demeyin." diye yazdı.







kaynak:milliyet