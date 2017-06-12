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depremin ardından çok önemli artçı uyarısı geldi!

DEPREMİN ARDINDAN ÇOK ÖNEMLİ ARTÇI UYARISI GELDİ!

Yrd.Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu açıklamasında depremin Ege Denizi'nde gerçekleştiğini Yunanistan'da bile hissedildiğini belirtti.

Tarih : 12 Haziran 2017, 16:19
Puan Ver : Depremin Ardından Çok Önemli Artçı Uyarısı Geldi!(5/10)7


Yrd.Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu açıklamasında depremin Ege Denizi'nde gerçekleştiğini Yunanistan'da bile hissedildiğini belirtti.  Gündoğdu depremin ardından artçı depremlere karşı da uyararak "Depremin ardından yüzde yüz artçı depremler de gelecektir. Artçı depremlerin şiddeti 4'ü, 5'i de bulabilir. Bu son derece normal... herkes hazırlıklı olsun. Bölgede beklenen bir depremdi. " ifadelerini kullandı.



Gündoğdu ayrıca depremin özelliği ile ilgili de "Düşey bir hareketi ifade ediyor. Ege'nin klasik depremlerindendir bu düşey hareket." şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








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