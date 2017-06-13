Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

depreme, yangına dayanıklı ısı yalıtımlı hazır konut üretti

DEPREME, YANGINA DAYANIKLI ISI YALITIMLI HAZIR KONUT ÜRETTİ

Kars'ta bir işadamı kurduğu imalathanede Horasan harcıyla depreme, yangına dayanıklı, ısı yalıtımlı hazır konut yapıyor.Duvarları parça parça üretilen konutlar daha sonra birleştirilerek ev haline getiriliyor.

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:52
Puan Ver : Depreme, Yangına Dayanıklı Isı Yalıtımlı Hazır Konut Üretti(9/10)6


Kars'ta yaklaşık 33 yıldır müteahhitlik yapan işadamı Numan Zincirkıran konut yapımında bir ilke imza attı. 7 yıl süren zorlu çalışmalar sonrası depreme ve yangına dayanıklı, ısı yalıtımlı yeni horasan harcıyla yapılmış hazır konutları üretti. Türk Patent Enstitüsü'nde patentini aldı.



Türk Patent Enstitüsü'den 22 Şubat 2016 tarihinde "Yeni Horasan Harcı Hazır Konut" patentini alan Müteahhit Numan Zincirkıran, inşaat yapımında Türkiye'de bir ilki başararak yeni bir kapı açmış oldu. Özellikle ısı yalıtımında üst düzey bir tasarruf sağlayan konutlar, Doğu Anadolu bölgesinde ağır geçen kış şartları dolayısıyla sektöre taze bir kan akışı sağlıyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Depreme  Yangına  Dayanıklı  Isı  Yalıtımlı  Hazır  Konut  Üretti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER