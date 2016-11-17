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DEPREMDEN SONRA DENİZ YATAĞI İKİ METRE YÜKSELDİ!


DEPREMDEN SONRA DENİZ YATAĞI İKİ METRE YÜKSELDİ!
Tarih : 17 Kasım 2016, 16:07
Puan Ver : Depremden Sonra Deniz Yatağı İki Metre Yükseldi!(7/10)8


7.8'lik dev sarsıntı ve ardından gelen artçı deprem fırtınasının vurduğu Yeni Zelanda'da, çekilen fotoğraflar deniz yatağının iki metre yükseldiğini gösteriyor.



Depremin merkez üssüne çok yakın bir noktada bulunan Kaikoura kasabasından sosyal medyaya yansıyan görüntüleri inceleyen bilim insanları, suların çekildiği bölgelerde deniz tabanının iki metre yükseldiğini ve daha önce böyle bir olaya tanık olmadıklarını söyledi.



 



kaynak:milliyet








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