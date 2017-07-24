DEPREMDE ÖLEN GENCİN CENAZE NAMAZINI KILDIRAN İMAM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ege'deki depreme İstanköy Adası'nda yakalanan ve hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu İzmir'de toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imam gözyaşlarına boğuldu. İmamın 2 sene önce oğlunu kaybettiği ortaya çıktı.
Ege Denizi'nde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda hayatını kaybeden 2 kişiden biri de, burada tatil yapan Türk vatandaşı Sinan Kurtoğlu'ydu.
BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI
Kurtoğlu'nun (39) cenazesi, Karşıyaka ilçesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.
CENAZE NAMAZINI KILDIRAN İMAM 2 SENE ÖNCE EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI
Kurtoğlu'nun cenaze namazını Beşikçioğlu Camisi İmam Hatibi Adem Uran kıldırdı. Uran, 2 yıl önce de kalp krizinden hayatını kaybeden oğlunun cenaze namazını kıldırmıştı.
ACISI ALEVLENDİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İmam Adem Uran "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, mekanı cennet olsun." diyerek gözyaşı döktü.
Kurtoğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: haberinburada
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