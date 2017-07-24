En Zor Gruba Beşiktaş'ı Yazdılar! İşte Kartal'dan Çekinen Dev Kulüp
Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü, Kamyonun Altında Kaldı
Yerli İnsansız Hava Aracı Anka, Elazığ'da Test Uçuşu Yaparken Düştü
Tübitak Görevlisi Evde Deney Yaparken Patlama Oldu: Oğlunun Elleri Koptu!
Kars'ta Kuş Gribi Paniği! Yüzlerce Kaz Gizemli Bir Şekilde Ölüyor
Afrin'deki Pkk/Ypg'li Teröristler Azez'e Saldırdı: İhh Yetkilisi Dahil 15 Yaralı
Üç Büyüklerin İstediği Samir Nasri, Roma'ya Gitmeye Hazırlanıyor
Nato, Alman Milletvekillerinin Konya Üssü'ne Girebilmesi İçin Aracı Oldu
Beşiktaş, 2 Günlük Gecikmeyi Affetmedi: Quaresma Para Cezası Alacak
Tekirdağ'da Nato Boru Hattından Akaryakıt Çaldılar
Pentagon, Pkk/Ypg'nin Adının Neden Sdg Olarak Değiştirildiğine Cevap Veremedi
Erdoğan'dan S-400'ler İçin Endişeliyiz Diyen Abd'ye Cevap: Görüşmeler Bitti
Başkan Paris Seferi İçin Yetki Verdi: Salı Günü Transferi Bitirin
Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybedince Otomobil Denize Böyle Uçtu
Fırtına, 2. Lig Ekibine Diş Geçiremedi
Mezarlıkta Müzik Eşliğinde Çiftetelli Oynayan 2 Kadın İşçi, Belediyeden Kovuldu
Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı Görmez'le İlgili Açıklama: Başka Bir Görev İstedi
Etrafı Kontrol Edip Binaya Girdiler, 2 Dakikada 15 Bin Doları Çaldılar
Nazlı Ilıcak'ın Oğlu, Erdoğan'la Görüştü: Allah Reisimizi Başımızdan Eksik Etmesin
Beşiktaş'tan Gazeteci Cem Dizdar'a: Tüm Arşivimizi Açtık

Depremde Ölen Gencin Cenaze Namazını Kıldıran İmam Gözyaşlarını Tutamadı

DEPREMDE ÖLEN GENCİN CENAZE NAMAZINI KILDIRAN İMAM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ege'deki depreme İstanköy Adası'nda yakalanan ve hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu İzmir'de toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imam gözyaşlarına boğuldu. İmamın 2 sene önce oğlunu kaybettiği ortaya çıktı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : Depremde Ölen Gencin Cenaze Namazını Kıldıran İmam Gözyaşlarını Tutamadı(7/10)3

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda hayatını kaybeden 2 kişiden biri de, burada tatil yapan Türk vatandaşı Sinan Kurtoğlu'ydu.

BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI

Kurtoğlu'nun (39) cenazesi, Karşıyaka ilçesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

CENAZE NAMAZINI KILDIRAN İMAM 2 SENE ÖNCE EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI

Kurtoğlu'nun cenaze namazını Beşikçioğlu Camisi İmam Hatibi Adem Uran kıldırdı. Uran, 2 yıl önce de kalp krizinden hayatını kaybeden oğlunun cenaze namazını kıldırmıştı.

ACISI ALEVLENDİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İmam Adem Uran "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, mekanı cennet olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Kurtoğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Depremde  Ölen  Gencin  Cenaze  Namazını  Kıldıran  İmam  Gözyaşlarını  Tutamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER