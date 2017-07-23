DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN SİNAN KURTOĞLU'NA GÖZÜ YAŞLI KARŞILAMA
Ege'de meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depreme Yunanistan'ın Kos Adası'nda yakalanan ve hayatını kaybeden 37 yaşındaki Sinan Kurtoğlu'nun cenazesi Bodrum'a getirildi. Limanda cenazeyi bekleyen yakınları gözyaşlarını tutamadı.
BU SEFER ŞENLİK DEĞİL MATEM VARDI
Otopsi ve resmi işlemler dolayısıyla dün alınamayan depremzede Sinan Kurtoğlu'nun cenazesini almak için bugün ailesi, sabah saat 09.30'da Hızır Reis adlı feribotla Bodrum'dan Kos Adası'na geçti. Saat 14.30'da Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Limanı gümrük sahasına yanaşan feribot, sadece Sinan Kurtoğlu'nun cenazesini ve Kurtoğlu Ailesi'ni taşıdı. Feribota yolculuk esnasında Sahil Güvenlik botu eşlik ederken, her zaman şenlik havasında karşılanan feribot yolcuları bu defa matemle karşılandı.YAKINLARI TABUTU GÖRÜNCE AĞITLAR YAKTI
Sinan Kurtoğlu'nun cenazesi feribottan cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Cenazeyi karşılamak için limanda bekleyen Kurtoğlu'nun yakınları tabutu görünce ağıtlar yaktı. Duygusal anların yaşandığı limanda daha sonra cenaze İzmir Karıyaka'ya götürüldü. Kurtoğlu'nun cenazesinin Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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