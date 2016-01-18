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depremde hasar gören apartman çöktü!

DEPREMDE HASAR GÖREN APARTMAN ÇÖKTÜ!

Yozgat'ın Yerköy İlçesi'nde, Kırşehir'in Çiçekdağ İlçesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören 4 katlı apartman çöktü.

Tarih : 18 Ocak 2016, 17:03
Puan Ver : Depremde Hasar Gören Apartman Çöktü!(9/10)9


Yozgat'ın Yerköy İlçesi'ndeki 4 katlı bir apartman çöktü. Daha önce Kırşehir'de meydana gelen depremde zarar gören ve bu nedenle boşaltılan binaya eşyalarını almak için giren vatandaşların olduğu gerekçesiyle enkazda arama kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi. Yozgat'ın Yerköy İlçesi'nde, Kırşehir'in Çiçekdağ İlçesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören 4 katlı apartman çöktü.  Bina deprem sırasında kolonların hasar görmesi nedeniyle boşaltılmıştı ancak 10 daireli apartmanda kalan eşyalarını zaman zaman almak için giren vatandaşların olduğu bilgisi üzerine ekipler enkazda arama çalışmaları yapıyor…








Etiketler: Depremde  Hasar  Gören  Apartman  Çöktü    haber

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