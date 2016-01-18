

Yozgat'ın Yerköy İlçesi'ndeki 4 katlı bir apartman çöktü. Daha önce Kırşehir'de meydana gelen depremde zarar gören ve bu nedenle boşaltılan binaya eşyalarını almak için giren vatandaşların olduğu gerekçesiyle enkazda arama kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi. Yozgat'ın Yerköy İlçesi'nde, Kırşehir'in Çiçekdağ İlçesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören 4 katlı apartman çöktü. Bina deprem sırasında kolonların hasar görmesi nedeniyle boşaltılmıştı ancak 10 daireli apartmanda kalan eşyalarını zaman zaman almak için giren vatandaşların olduğu bilgisi üzerine ekipler enkazda arama çalışmaları yapıyor…