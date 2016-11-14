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depremde gökyüzü parladı! mahsur kalan inekler görüntülendi

DEPREMDE GÖKYÜZÜ PARLADI! MAHSUR KALAN İNEKLER GÖRÜNTÜLENDİ

Deprem sırasında çekilen bazı görüntülerde, gökyüzünde parlayıp sönen güçlü bir mavi ışığın yer aldığı görülüyor.

Tarih : 14 Kasım 2016, 12:31
Puan Ver : Depremde Gökyüzü Parladı! Mahsur Kalan İnekler Görüntülendi(9/10)6


7.8 büyüklüğündeki depremin ardından en küçüğü 4.2 olmak üzere 34 sarsıntı kaydedildi, bazı artçı depremlerin büyüklüğü 6'yı geçti. Korku içindeki halk süpermarketlere hücum etti ve tüm raflar boşaldı. Depremin yol açtığı heyelanlar ise yolları kapattı.



Deprem sırasında çekilen bazı görüntülerde, gökyüzünde parlayıp sönen güçlü bir mavi ışığın yer aldığı görülüyor.



Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Kaikoura kasabasında bir toprak parçası üzerinde mahsur kalan ineklerin görüntüsü ise büyük ses getirdi ve dünya medyasında haber oldu.



 



kaynak:milliyet








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