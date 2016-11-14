DEPREMDE GÖKYÜZÜ PARLADI! MAHSUR KALAN İNEKLER GÖRÜNTÜLENDİ
Deprem sırasında çekilen bazı görüntülerde, gökyüzünde parlayıp sönen güçlü bir mavi ışığın yer aldığı görülüyor.
7.8 büyüklüğündeki depremin ardından en küçüğü 4.2 olmak üzere 34 sarsıntı kaydedildi, bazı artçı depremlerin büyüklüğü 6'yı geçti. Korku içindeki halk süpermarketlere hücum etti ve tüm raflar boşaldı. Depremin yol açtığı heyelanlar ise yolları kapattı.
Deprem sırasında çekilen bazı görüntülerde, gökyüzünde parlayıp sönen güçlü bir mavi ışığın yer aldığı görülüyor.
Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Kaikoura kasabasında bir toprak parçası üzerinde mahsur kalan ineklerin görüntüsü ise büyük ses getirdi ve dünya medyasında haber oldu.
kaynak:milliyet
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