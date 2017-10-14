Bursa'da en son 1855'te 7 şiddetinde deprem yaşandığını hatırlatan ve büyük depremlerin 100-200 senede bir görüldüğünü belirten Deprem Uzmanı Oğuz Gündoğdu, Bursa için 7 şiddetinde bir depremin yaklaştığı konusunda uyardı.

"DEPREMİ ÖNCEDEN BERLİRLEME ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

13 Ekim Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü dolasıyla Bursa Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından toplantı düzenlendi. Toplantıdan sonra İHA'ya açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, "Bursa'da data verilerini gözetliyoruz. Deprem olacağıyla ilgili bir veri yok. Bizim Nilüfer ilçesinde depremi önceden belirleme çalışmalarımız var. Sistemleri kurduk. Verileri sürekli kontrol ediyoruz. Nilüfer'de önceden deprem belirleme sistemiyle Bursa'da olacak depremin 1,5 ay önceden işaretlerini alacağımızı tahmin ediyorum. Yakın tarihte Bursa'da bir deprem gözükmüyor. Bursa'da yeni bulduğumuz fayın mevkiini bilmiyoruz, ama Ürünlü'de yerini cihazlarla belirledik. Bu fayın Yıldırım tarafına kadar gideceğini tahmin ediyorum. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"7 ŞİDDETİNDE DEPREM BEKLENİYOR"

Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, "Bursa'da olan en son deprem 1855 yılında 7 şiddetinde. Bu fayın harekete geçmesi durumunda Bursa'da 7 şiddetinde deprem bekliyoruz. Büyük depremler 150-200 yılda bir tekrarlanıyor. Bursa'da en son 7 şiddetinde deprem 1855 yılında olduğuna göre Bursa için büyük bir deprem yaklaşmış görünüyor. Bunun için insanlar tedirgin olabilir. Bu tedirginliğin bir paniğe dönüşmesi yanlış. Bir an önce kentsel dönüşüm yapılması lazım" dedi.

Kaynak: haberinburada