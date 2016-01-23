DEPREM! ÖNCE FETHİYE'DE SONRA VAN'DA
Sabah 06.00 saatlerinde Fethiye'de meydana gelen depremin ardından, saat 09.53 sularında da Van'da bir deprem oldu
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 09.53'te merkez üssü Bahçesaray ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde 7 kilometre derinliğinde yer sarsıntısı kaydedildi.
MUĞLA DA SALLANDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 06.00'da merkez üssü Fethiye ilçesi Bayırköy köyü olan deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Ayrıca Çanakkale'nin Gülpınar açıklarında 3,9 ve 3,7 büyüklüğünde yaklaşık 20'şer dakika arayla iki ayrı deprem meydana geldi.
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