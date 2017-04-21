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deprem olacak söylentisi halkı sokağa döktü

DEPREM OLACAK SÖYLENTİSİ HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, "Akşam saatlerinde deprem olacağı" söylentisi, vatandaşları sokağa döktü.

Tarih : 21 Nisan 2017, 10:29
Puan Ver : Deprem Olacak Söylentisi Halkı Sokağa Döktü(6/10)3


Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Tekin Aydın, "Deprem olacak"  söylentisi üzerine vatandaşın tedirginlik yaşaması nedeniyle durumu kaymakamlık,  belediye, polis ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.



Bunun üzerine afad Manisa İl Müdürü Bekir Şen mahalleye beraberinde  bir ekip ile gitti.



Şen, muhtar Aydın ve mahalle sakinleri ile görüşerek, "Bunun dedikodu  ve söylentiden ibaret olduğunu ve inanılmaması gerektiğini" söyledi.



 Muhtar Aydın, "Birileri evlerin kapılarını çalarak 'gece deprem  olacak' demiş. Ardından vatandaşlar arasında yayılan söylenti mahallenin  neredeyse tamamına yayıldı. Vatandaşların tedirginliği üzerine durumu ilgili  yerlere bildirdim." diye konuştu.



Bazı mahalle sakinleri de "Gece 22.00-22.30 saatlerinde deprem  olacağını" duyduklarını, kulaktan kulağa dedikodunun hızla yayıldığını dile  getirdiler.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Deprem  Olacak  Söylentisi  Halkı  Sokağa  Döktü    haber

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