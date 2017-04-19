Geçtiğimiz günlerde Manisa'da yaşanan 3.5'lik depremin ardından vatandaşlar bugün yine korku yaşadı. Manisa'da deprem meydana geldi. Manisa'da yaşanan deprem İzmir ve Balıkesir'de hissedildi.



Geçtiğimiz günlerde Manisa'da yaşanan 3.5'lik depremin ardından vatandaşlar bugün yine korku yaşadı. Manisa'da deprem meydana geldi. Manisa'da yaşanan deprem İzmir ve Balıkesir'de hissedildi.



Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir ve Balıkesir'de de hissedilen deprem paniğe neden oldu.







kaynak:sabah