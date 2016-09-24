DEPREM İSTANBUL'DAN BİLE HİSSEDİLDİ
Romanya'da TSİ 02.11'de 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'dan bile hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, TSİ 02.11'demerkez üssü Romanya olan Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Başkent Bükreş'in 150 kilometre kuzeyindeki Buzau kentinde meydana gelen deprem, İstanbul ve Trakya ile birlikte Bulgaristan ve Moldova'da ülkelerinde de hissedildi.
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