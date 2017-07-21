DEPREM FELAKETİNİ YAŞAYAN TÜRKLER, BODRUM'A BÖYLE GELDİ
Kos Adası'nda meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yaralıları getirmek için hareket eden 205 yolcunun bulunduğu feribot, Bodrum'a yanaştı. Diğer yaralılar için ikinci feribot yola çıktı.
Ege'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanköy (Kos) Adası'nda biri Türk, diğeri İsveçli olmak üzere 2 kişinin ölümüne, 5'i ağır 80'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Adadaki Türk vatandaşları için gönderilen ve ilk aşamada içinde 205 yolcunun bulunduğu feribot az önce Bodrum'a ulaştı. Feribottan önce yaralılar indirildi. Yaralılara, iskelede hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahale edilen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İKİNCİ BİR FERİBOT YOLA ÇIKTI
Kos Adası'nda kalan diğer Türk vatandaşlarının tahliyesi için ikinci bir feribot gönderildi.
DEPREMDE 4 TÜRK VATANDAŞI YARALANDI
Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaralanan 4 Türk vatandaşı İstanköy'den (Kos) feribotla Bodrum'a sevk edilecek.
YARALANAN TÜRKLERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Yaralılar, hastaneden ambulanslarla adadaki rıhtıma getirilerek, Bodrum'a yapılacak özel feribot seferiyle nakledilecek. Ağır yaralanan Türk vatandaşının hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda bazı kırıklar tespit edildiği belirtildi.
ADADAKİ LİMAN VE GÜMRÜK KAPISI HASAR GÖRDÜ
Adadaki liman ve gümrük kapısının hasar görmesi nedeniyle rıhtımdan gerçekleşen ilk seferin ardından diğer Türk vatandaşları için ek seferler düzenlenecek.
Kaynak: haberinburada
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