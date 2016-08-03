DEPOYA FETÖ BASKINI! BİNLERCE KİTAP İNCELENDİ!
Zonguldak'ta ihbar üzerine bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri, binlerce kitabı inceledi.
Edinilen bilgiye göre, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Topbaşı Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, depoda bulunan binlerce kitabı dışarıya çıkarttı.
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